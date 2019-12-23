العبادي: ائتلاف النصر متمسك بشخصية مستقلة لرئاسة حكومة العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، مساء الأثنين، أن ائتلاف النصر متمسك بشخصية مستقلة يثق بها الشعب لرئاسة الحكومة.



وأشار العبادي بحسب ما نقلت فضائية الحدث في خبر عاجل، إلى أن ائتلاف النصر يرفض أي تدخل خارجي باختيار رئيس الوزراء المقبل.



وكان تحالف القوى العراقية، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.



كما طالب "القوى العراقية" تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.



فيما نشر موقع "السومرية نيوز" وثيقة قال إنها كتاب موقع من بعض قيادات تحالف القوى العراقية، أكدوا فيه عدم دعمهم ترشيح قصي السهيل.



وشدد الكتاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع.



وكان المتظاهرون صعدوا صباح اليوم احتجاجاتهم ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة، وخرجوا في مظاهرات حاشدة جنوب العراق شملت حقولا وشركات نفطية، فضلًا عن قطع الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور.



