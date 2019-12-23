سارة نخلة تقيم دعوى خلع ضد أحمد عبدالله محمود: "في داهية حقوقي الزوجية"

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، أنها ستقيم قضية خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.



وقالت سارة نخلة، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "بما إنه كان عاما مليئا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدًا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص... النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان ابقى فاضية لشغلي وحياتي".



وأضافت: "الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان احصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص".



وتابعت: "هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي وفي داهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هزعل على فلوس بقا، ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة في 2020 في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".



يذكر أن المحكمة قضت مؤخرًا بتأييد حبس الفنان أحمد عبدالله محمود، في حبسه عامين في قضية إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة.

