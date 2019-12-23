"الدولة الندلة".. لماذا تجاهل نظام الحمدين مقتل قطري في أمريكا؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن نظام الحمدين تجاهل مقتل طالب قطري يدعى محمد الهاشمي في الولايات المتحدة الأمريكية، على يد ضابط شرطة، متسائلا: أين تغطية قناة الجزيرة والصحف؟.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الـ"CNN" اهتمت بالخبر بشكل جاد، أكثر من الصحف القطرية التي تجاهلت الموضوع تماما.

وتابع: "قطر دولة ندلة مفتكرتش الواد بخبر تقول أي حاجة عنه، وده لأن قطر خاضعة خضوع كامل للأمريكان والأتراك، والمواطن القطري لدى حكومته ملوش قيمة على الإطلاق".

وسيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من المواطنين في قطر، بعد مقتل طالب قطري في الولايات المتحدة الأمريكية على يد ضابط الشرطة، وتساءل القطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر عدم اهتمام تميم بن حمد وحكومته بأبنائهم الطلاب في الخارج لحساب أطماعه السياسية الأمر الذي تأكد بعد رفض تميم أن يتخذ أي إجراءات للحصول على حق الطالب محمد أحمد الهاشمي الذي قتل في أميركا منذ أيّام تجنبا لأي أزمات قد تحدث مع أمريكا، متسائلين أين دور تميم بن حمد وقناة الجزيرة.