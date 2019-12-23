"المصريين": السيسي أحدث ثورة حقيقية في قطاع الطرق

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلًا عن المشروع القومي للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أحدث ثورة حقيقية في قطاع الطرق منذ توليه حكم مصر.



وقال أبو العطا، في بيان الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشروعات الطرق منذ توليه حكم مصر، موضحا أن قطاع الطرق شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة بافتتاح عدة مشروعات، ومنها الطريق الدائري الإقليمي الجديد ومحور روض الفرج وغيرها.



وأثنى رئيس حزب المصريين، على توجيهات الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مؤكدا أن تلك القطاع مهم لكل مواطن.



وأكد أن الاجتماع تناول أيضا تطوير السكك الحديدة لما يعنيه بأهمية كبرى في حياة المواطنين خاصة في الأقاليم والمحافظات المختلفة، والذي يعد أهم طرق الربط بين القاهرة وبين المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير بسرعة إلى الأمام في عهد الرئيس السيسي بفضل قيادته الحكيمة للبلاد وجميع الأمور التي تخص الوطن.



وتطرق رئيس الحزب إلى توجيهات السيسي بإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد للوجه القبلي بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبوقير وترام الرمل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية، موضحا أن الرئيس السيسي يؤكد بهذه التوجيهات أنه يعي جيدا مصلحة المصريين خاصة في هذه المحافظة التي تُعد من أهم وأكبر المحافظات.



وأوضح أن السيسي يتحرك ويتابع بنفسه تنفيذ المشروعات القومية كونها جزءا لا يتجزأ من نهضة مصر، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق جزء من مشروعات البنية التحتية التي تُعد أهم محاور التنمية في أي بلد وعاملا قويا في معادلة جذب الاستثمار.



وأشار إلى أن مصر في ظل هذه المجهودات الحثيثة من رئيس يعي مصلحة شعبه ستصل إلى ما لم يصل إليه دول المنطقة بل ودول العالم في زمن قياسي، وفي وقت يعاني فيه العالم من إرهاب غاشم يُريد النيل من مصر وشعبها، مطالبا المصريين بالنظر لتلك المشروعات بكل فخر وثناء على القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.