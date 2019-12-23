إيران والهند تتفقان على تسريع تطوير مشروع مرفأ حيوي

اتفقت إيران والهند على تسريع تطوير مرفأ إيراني مهم، على ما أعلن وزير الخارجية الهندي الإثنين، خلال زيارة لطهران الخاضعة لعقوبات اقتصادية.



ويقع مرفأ شابهار، الذي يتم تطويره في شكل مشترك بين الهند وإيران وأفغانستان، على المحيط الهنديّ على بعد نحو 100 كلم من الحدود الباكستانية.



لكن تنمية المرفأ الاستراتيجي تعثرت، على الرغم من استبعاده من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران العام الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.



وكتب وزير الخارجية الهنديّ سوبرامنيام شانكار في تغريدة الإثنين: انتهيت للتو من اجتماع مثمر جدا للجنة الهندية الإيرانية المشتركة.



وقال في ختام زيارته التي استمرت يومين لطهران: "راجعنا كامل أوجه تعاوننا. اتفقنا على تسريع مشروع شابهار".



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران في عام 2018، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي الذي هدف إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.



وتهدف العقوبات الأمريكية التي تعد جزءا من سياسة "أقصى قدر من الضغوط" على طهران لا سيما حظر تصدير النفط، وهي تشمل أي دولة ستواصل شراء النفط من ظهران.



وتم اعفاء المرفأ من العقوبات بسبب دوره الحيويّ في كسر اعتماد أفغانستان الحبيسة على جارتها باكستان في ملف التجارة، خصوصا مع وجود خطة لمد شبكة سكة حديد.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحافي مشترك مع شانكار، إنّ المشروع قد يعزز التجارة في المنطقة.



وصرّح روحاني بأنّ "الانتهاء من خطة سكة حديد شاهبار -زاهدان وربطها بشبكة السكة الحديد الوطنية في إيران سيزيد من قيمة مرفأ شاهبار ويطلق ثورة في التجارة الإقليمية، ويساعد في نقل البضائع في طرق أقصر وأرخص".