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عالم

إيران تتعهد بوقف تطوير الأسلحة النووية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن اليوم، علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب الرئيس، أن إيران على استعداد لأن تقر كتابة بعدم وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية وأن برنامجها النووي هو بالكامل ذات أغراض سلمية.

وقال صالحي إن مرسوما صادر عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قبل عدة سنوات أوضح أن بناء واستخدام أسلحة ذرية هو ضد المبادئ الإسلامية وبالتالي فهو أمر محظور في إيران.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقد بمنشأة "أراك" النووية إن هذا الإقرار قد يصدر من الرئيس (حسن روحاني) ويوقع الشركاء الستة في الاتفاق النووي.

وأضاف صالحي، أن الإقرار الممهور بالتوقيع يمكن أن يوفر للولايات المتحدة ضمانة بأن (إيران) لا تسعى لتطوير أسلحة نووية وأن يقود إلى رفع العقوبات الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء نقلا عنه.

وقال إن هذه المبادرة كانت ضمن الموضوعات التي تم تناولها في المباحثات بين روحاني والزعيم الياباني شينزو آبي الأسبوع الماضي، وذلك دون أن يذكر ما إذا كان هذا الاقتراح تم عرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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