"قومي المرأة" يهنئ راندا المنشاوي بمنصبها الجديد

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوليها العمل مساعدًا أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة.



وثمّنت مرسي قرار رئيس الوزراء اختياره المنشاوي لهذا المنصب المهم، وهو دليل على ما تتمتع به من الكفاءة والجدارة المطلوبة، معربة عن سعادتها بالتقدم الذي تحرزه المرأة المصرية يومًا بعد يوم، على مستوى جميع المجالات، خاصة في مجال مشاركتها في المواقع القيادية، وعلى الثقة الكبيرة التى توليها القيادة السياسية للمرأة، وإيمانها الحقيقي بقدراتها وامكانياتها، معربة عن أمنياتها للمرأة المصرية بمزيد من النجاح والتوفيق.