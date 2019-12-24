حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية مناصب.
عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، فيتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل، وتبصح أكثر تناغمًا مع المحيط وتثير انتباه الشريك.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.