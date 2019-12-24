حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:





مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية مناصب.





عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، فيتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل، وتبصح أكثر تناغمًا مع المحيط وتثير انتباه الشريك.





صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.



