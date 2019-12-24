حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك، وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.





عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك، وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.





صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.



