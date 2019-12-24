حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا.



عاطفيًا: كوكب الحب يكسبك جاذبية نادرة ويفتتح دورة من الدعوات والمناسبات الحلوة، وقد تحمل إليك الأفلاك مفاجأة.



صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.