حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيدًا.



عاطفيًا: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعًا لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.



صحيًا: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.