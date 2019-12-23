علاء عابد: التعديل الوزاري يدفع بعجلة الاقتصاد

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحقيبة الاقتصادية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة، وذلك لتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الدولة منذ سنوات، وأن هذا الأمر اتضح جليًا فى التعديل الوزارى الأخير، مهنئًا الوزراء الجدد، لحصولهم على ثقة القيادة السياسية، ومتمنيًا لهم التوفيق في خدمه الشعب المصري العظيم.



أضاف عابد أن التعديل الوزارى الأخير بمثابة دماء جديدة فى شرايين الحكومة، الهدف منها تحقيق مزيد من النجاحات على أرض الواقع، بما يتناسب مع فكر وخطوات القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة، ويعكس اهتمام القيادة بملف الاقتصاد، وملف الحماية الاجتماعية، والخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.



وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن التعديل يهدف لدفع عجلة الانتاج وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشر، وهذا ما شهدناه من خلال ما شهدته التعديلات خاصة فى الحقائب الاقتصادية، لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي على أرض الواقع، وكذلك تحقيق مزيد من الاصلاحات السياسية خلال الفترة المقبلة.



لفت إلى أن وزير الدولة للإعلام أمامه العديد من الملفات أبرزها زيادة الوعى لدى المواطنين، والتصدي لكل الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها من قبل الكيانات والجماعات الإرهابية، بالإضافة لإعادة ضبط المشهد الإعلامي مرة أخرى، مؤكدًا أن التعديل يهدف لتحقيق مزيد من الرخاء على الأرض، وتخفيف معاناة المواطنين خاصة محدودي الدخل وفى نفس الوقت جذب مزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى.