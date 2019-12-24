حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: حيويتك فائضة، وتعلن عن شراكة ما، وتتألق بشخصية مميّزة، وتبدو متزنًا في خياراتك.



عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.



صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسطًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.