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أيام زمان

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:04 م
عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي
ايهاب مصطفى
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لزواج عبدالرحمن الأبنودي من عطيات الأبنودي قصة غريبة سردتها الفنانة عطيات الأبنودي في كتابها "أيام لم تكن معه"، كما سيتبين على النحو التالي:

قال الأبنودي لعطيات قبل الزواج لا بد من موافقة صديق العمر يحيى الطاهر عبدالله، وبالفعل قام الأبنودي بتقديم عطيات ليحيى، ولكن يحيى أصر على أن تعرفه عطيات بالطريقة التي يحبها، فقرأ عليها قصتين كان يحفظهما وهما "محبوب الشمس"، و"35 البلتاجي 52 عبدالخالق ثروت"، وهما القصتان اللتان قدم لهما الكاتب الكبير يوسف إدريس ليحيى في مجلة الكاتب.

وذكر الطاهر عبدالله أن قصة "35 البلتاجي 52 عبدالخالق ثروت" كتبها خصيصى عن كمال الأبنودي، والذي كان يعمل موظفًا على الآلة الكاتبة في إحدى الشركات في شارع عبدالخالق ثروت.

وبعد يوم أو اثنين من مقابلة عطيات الأبنودي ليحيي الطاهر عبدالله ذهب الأخير إلى بيت عطيات بالسيدة زينب لكي يعلن لها موافقته على زواج عبدالرحمن الأبنودي منها قائلا:" أريد أن أطلب يدك لي، إذا لم توافقي على الزواج من عبد الرحمن الأبنودي"، فردت عطيات " أوافق على الزواج من عبدالرحمن الأبنودي"، فقال يحيي مطبطبًا على كتفها "من الآن أنت أختي المحرمة علي".

وبعد أسبوع واحد من موافقة يحيي الطاهر على زواج عطيات من عبد الرحمن اشترت عطيات دبلتين ذهبيتين وتزوجت الأبنودي بعد أن دفع لها مقدم صداق 25 قرشا ومثلهم مؤخر.

تزوجا في بيت أم عطيات بالسيدة زينب وبعد شهرين عثر عبد الرحمن على شقة بباب اللوق فانتقلا إليه وكان يسكن معهما يحيي الطاهر عبدالله.

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