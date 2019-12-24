حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.



عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.



صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتينات.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.