حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: وجود القمر في القوس في مواجهة برجك يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.



عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب ما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.



صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.