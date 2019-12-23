محكمة يونانية توقف تسليم هاكر روسي إلى فرنسا

أصدرت محكمة الإدارة العليا في اليونان، حكمًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتسليم الروسي ألكسندر فينيك، إلى فرنسا، والمتهم بجرائم تتعلق بالإحتيال عبر الانترنت، والمطلوب للعدالة في 3 دول بينها روسيا.



ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية عن زويه قسطنطوبولو، محامية المواطن الروسي قولها: "رئيس القسم الرابع في مجلس الدولة أصدر أمرًا مؤقتا بتعليق تنفيذ قرار تسليم ألكسندر فينيك، واعتبر أن ألكسندر سيتعرض للخطر في حال تسليمه".



وأضافت المحامية أن موكلها يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام وأن حالته الصحية أخذت في التدهور.



يذكر أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك (40 عاما)، الذي اعتقل في اليونان عام 2017، مطلوب للعدالة في كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بمختلف التهم المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبييض الأموال على الإنترنت.



وقرر وزير العدل اليوناني كوستاس تسياراس في 20 ديسمبر الجاري تسليم فينيك لفرنسا.