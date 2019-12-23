صوفية الصين: اضطهاد «مسلمى الإيجور» كذب.. ولم نسمع عنه

قالت الطريقة الجهرية النقشبندية، إحدى الطرق الصوفية فى الصين، إن ما يجرى تداوله بشأن اضطهاد الدولة الصينية مسلمى «الإيجور» كذب، مشددة على أن السلطات لم تعتد على أى مسلم فى الدولة.

وبينت الطريقة الصوفية فى الصين، على لسان منسقها على عبدالله الصينى، أن إقيلم «شينجيانج» يضم متطرفين من المنتمين إلى تنظيم «داعش»، وغيره من التيارات المتشددة الهادفة لإحداث فوضى فى البلاد، مضيفًا: «السلطات لن تسمح بذلك من أجل حماية أمنها القومى».

وتابع الصوفى الصينى: «أقسم إننا فى الصين لم نسمع عن حدوث اضطهاد إلا من خلال الإعلام، فليس لدينا موقع فيسبوك، وغيره من مواقع التواصل، لذا لم نعرف أى شىء عن هذا الأمر».

وشدد على أن الحديث عن كون السلطات تمنع المسلمين من الصلاة هو أمر غير صحيح، قائلًا: «نحن نصلى فى مساجدنا وزوايانا، ونزور أضرحتنا بشكل عادى ولم يمنعنا أحد، لذا نعتقد أن هذا الأمر تم تدبيره للضغط على الصين، ولتمرير بعض الصفقات المتعلقة بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية».

واختتم: «ندعو الجميع لزيارة بلادنا، فهى بلاد أمن وأمان وتقدم وحضارة ومن يكذبون على بلادنا ويحاولون تشويه صورتها سيحاسبهم الله، ونرجو أن يعرف أصدقاؤنا فى مصر والعالم العربى والإسلامى أن هناك من يكيد لنا ويحاول قطع العلاقات بين الصين وأصدقائها فى الدول الإسلامية، وأعتقد أن هذا لن يحدث ما دامت هناك قلوب واعية تدرك جيدًا عدم صحة هذه الأمور».

من جانبه، قال السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين فى القاهرة، إنه فوجئ بالعديد من المنشورات التى تشوّه صورة بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنها منافية للحقيقة وتأتى فى إطار حملة منظمة من جانب «دول تستهدف ضرب العلاقات الصينية مع الدول الإسلامية».

وأضاف «ليتشيانغ»، لـ«الدستور»: «ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتعارض تمامًا مع الحقائق فى إقيلم شينجيانج، وكل الإجراءات التى اتخذتها الصين فى الإقليم خلال السنوات الأخيرة تهدف لمنع نشأة الإرهاب والتطرف بشكل جذرى».

وتابع: «بعض الناس يستخدمون نفس الأسلوب الخبيث والحقير الذى شوّهوا به صورة مصر فى السنوات الماضية من أجل تشويه صورة الصين، لكنى واثق بأن الشعب المصرى العريق والحكيم لديه القدرة على تمييز الحقيقة من الكذب».

وكشف جاو جى شيان، المتحدث باسم السفارة الصينية فى القاهرة، عن أن عدد السائحين الذين زاروا إقليم «شينجيانج» فى العامين الماضيين بلغ ١٥٠ مليون سائح، معتبرا أن ذلك يدل على استقرار الأوضاع الأمنية فى الإقليم.

ورأى أن وسائل الإعلام الأمريكية تقف وراء الحملة الممنهجة ضد الصين، التى تعد أكبر شريك تجارى لنحو ١٢٠ دولة، من بينها مصر، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة دفع بلاده إلى الفوضى، كما يحدث حاليًا فى هونج كونج، وكما حدث من قبل فى العراق وليبيا وسوريا.

وأضاف: «كانوا يريدون فعل ذلك فى مصر، لكن السلطات المصرية كانت قادرة على صد التدخل فى الشئون الخاصة بالدولة، ونجت من مصير بعض دول ما يسمى بالربيع العربى»، مختتمًا بأن «الولايات المتحدة تنشر مثل هذه التقارير والشائعات من خلال منظمات المجتمع المدنى، التى أدت نفس الدور فى التلاعب والخداع خلال ثورات الربيع العربى، وتدخلت فى شئون الدول عبر مصطلح حقوق الإنسان».



