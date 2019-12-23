"الدستور" تستطلع آراء الأحزاب حول مشروع قانون الإدارة المحلية

أثار مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حالة كبيرة من الجدل بين الأحزاب السياسية، خلال أولى جلسات مناقشته فى المجلس، أمس.

واعترض عدد كبير من أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب على مشروع القانون بصورته الحالية، وطالبوا بإعادته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من جديد، لإجراء مزيد من الدراسة والنقاشات بشأنه، فيما اعترض البعض على توقيت مناقشته وصدوره، معتبرين أن الظروف والأجواء غير مجهزة وغير مهيأة لإجراء الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد الأحزاب نفسها.

«الدستور» تستطلع فى السطور التالية آراء قادة الأحزاب السياسية، وهيئاتها البرلمانية المختلفة، حول مقترحاتهم بشأن مشروع القانون، وخطواتهم المتعلقة به، خلال الفترة المقبلة.





«مستقبل وطن»: ملىء بالأخطاء الدستورية.. نحتاج وقتًا لتأهيل الكوادر.. ومقترح جديد خلال أيام



أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب «مستقبل وطن»، عن رفض مشروع القانون، معتبرًا إياه «مشروع قانون معيب لاحتوائه على أخطاء قانونية ودستورية بالجملة».

ورأى النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن الحزب، أنه من الصعب إصدار قانون الإدارة المحلية فى الوقت الراهن، بسبب عدم وجود كوادر شبابية مؤهلة لخوض انتخابات المحليات.

وأوضح: «لكى يتم إصدار القانون لا بد أولًا أن يكون هناك متسع من الوقت أمام الأحزاب لتدريب وتأهيل الشباب والمرأة على كل ما يخص دور عضو المجلس المحلى، والتعريف بالصلاحيات الكبيرة التى يحصل عليها فى الدستور».

وأضاف: «يجب على الحكومة أيضًا توضيح التقسيم الإدارى الجديد، وتدريب العاملين فى البيئة المحلية على تأديه أدوارهم بما يخدم مصالح المواطنين».

من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن الحزب، إن المشروع لم يراع، من قريب أو بعيد، تفعيل دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة بصناعة القرار فى الدوائر المحلية، كما أنه لم يوضح الطريقة التى يتم الانتقال بها إلى «اللا مركزية» التى نصت عليها المادة ١٧٦ من الدستور.

وأضاف «رضوان»: «لا بد أن يكون هناك وقت كافٍ لدراسة المشروع، خاصة أن القانون الذى تم عرضه على المجلس ما هو إلا مشروع قديم تم الانتهاء منه منذ عامين تقريبًا، أى أنه لم يراع المستجدات السياسية أو حتى القانونية التى طرأت بعده».

فى سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية عن أن الحزب أعد مشروع قانون جديدًا بشأن المجالس المحلية، ومن المتوقع أن تتقدّم به الهيئة البرلمانية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مضيفة: «فى حال تقدّم الحزب بمشروع جديد، سيحشد أعضاءه وسيبدأ فى التنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى للموافقة عليه وإقراره».





«دعم مصر»: الاعتراض على التوقيت وجلسات مقبلة للتوافق

رأت النائبة عبلة الهوارى، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، الذى يمثل الأغلبية فى مجلس النواب، أن جميع الاعتراضات على مشروع القانون فى الجلسة العامة بمجلس النواب «شكلية»، ولم تتطرق إلى صلب المواد.

وأوضحت أن هذه الاعتراضات كانت على التوقيت غير المناسب لمناقشة المشروع، وضرورة مناقشة قانون مجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، قبل «الإدارة المحلية».

وكشفت عن أن ائتلاف «دعم مصر» سيعقد عدة جلسات خلال فترة مناقشة مشروع القانون للاستماع إلى جميع الآراء بشأنه والوصول إلى صيغة توافقية حوله، خاصة أن الشارع السياسى ينتظره منذ فترة طويلة، مشيرة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب العديد من الحوارات المجتمعية حول المشروع خلال دورى الانعقاد الأول والثانى.

وبينت أن مشروع القانون يشمل أكثر من ١٦٠ مادة، إلى أن المناقشات الحالية تجرى للموافقة عليه من حيث المبدأ، وبعدها ستُعقد أكثر من جلسة عامة لمناقشته مادة مادة، واصفة إياه بأنه واحد من الاستحقاقات الدستورية المهمة.





«المصريين الأحرار»: تحديد الاختصاصات وإعادة «الأولوية لأبناء المحافظة»



رفضت الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» مشروع القانون، مستندة إلى ملاحظات أعدتها اللجان النوعية للحزب، برئاسة منتصر العمدة، حول التقسيم الإدارى للدولة، وتصويت المصريين فى الخارج، ومواد تحتاج إلى تعديل، بجانب النظام الانتخابى المقترح.

وطلب الحزب، فى مذكرة رفضه المشروع، الأخذ بملاحظاته حول المادة الأولى التى تتضمن «إضافة وحدات إدارية جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد مجالس لها»، قائلًا: «بها عوار دستورى لأن اللجنة أضافت وحدات محددة دون قرار جمهورى».

كما طالب الحزب، فى مذكرته، بتحديد اختصاصات المجلس التنفيذى لكل محافظة، وحل تعارض نص المادة ١٥٣ من الدستور وقانون الخدمة المدنية فى تعيين الموظفين المدنيين والسماح للمحافظ بإحالة رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحقيق، إلى جانب توضيح مدى تبعية رؤساء الأجهزة للوحدات المحلية، لعدم تعارض ذلك مع قوانين ولوائح التأديب.

وعلق الحزب على «إلغاء أولوية أبناء المحافظة فى شراء وإيجار أراضيها»، قائلًا: «هذا التعديل يضر بأبناء المحافظات، ويحرم الأهالى متوسطى الدخل من شراء أراضٍ أو إيجارها، ويتيح الفرصة لمن هم خارج المحافظة ممن يتمتعون بحالة اقتصادية عالية»، مضيفًا: «هذا التعديل يزيد الفقراء فقرًا».





«الوفد»: نطلب انتخابات بالقائمة المغلقة واستبعاد «الفردى»



ذكر الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب «الوفد»، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن مشروع القانون ما زال قيد المناقشة، خلال الجلسات العامة بمجلس النواب.

وكشف «الهضيبى» عن أن «الوفد»، برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، يرى ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام «القائمة المغلقة»، ولو فى المرة الأولى فقط، موضحًا أن «عدد المقاعد المطلوبة، وفقًا للتقسيم الإدارى للمحافظات الحالى، يبلغ ٥٥ ألف مقعد، وهو أمر صعب حدوثه فى ظل تطبيق النظام الفردى، ولو على نسبة من المقاعد، ما يستوجب استبعاده».

وأضاف: «حزب الوفد يرى ضرورة أن تكون هناك قائمة واحدة وطنية تضم أغلب الأحزاب، فى ظل صعوبة المنافسة فى انتخابات المجالس المحلية، نتيجة لهذا العدد الكبير المطلوب»، مشيرًا إلى أن «الوفد» عرض وجهة نظره تلك أثناء مناقشة القانون، خلال أدوار الانعقاد السابقة.

واختتم: «إجراء انتخابات المجالس المحلية يقضى على العديد من المشاكل فى الأحياء والمحافظات، ويسهل مهمة العمل التشريعى لأعضاء مجلس النواب».

