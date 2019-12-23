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محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل الصين سبل دعم علاقات التعاون المشترك

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:28 م
محافظ اﻹسكندرية محمد
محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف،
أ.ش.أ
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بحث محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف، خلال لقائه، اليوم اﻻثنين، مع قنصل عام الصين بالإسكندرية، السيدة جاو لينيج؛ سبل دعم وتوطيد العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد المحافظ قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية والعلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصيني خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية التي تؤكد على ذلك التواصل والتعاون بين الجانبين.

وقال الشريف، إنه سيعمل جاهدًا في المرحلة القادمة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات في كافة المجالات؛ وخاصة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي.

من جانبها، قدمت قنصل عام الصين الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكدت على عمق العلاقات المصرية الصينية، لافتة إلى أن استقبال المحافظ لوفد مقاطعة قوانغدونج بجمهورية الصين خلال الأسبوع الماضي، هو خير دليل على مدى الاهتمام والتعاون بين الجانبين.

وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين شهد في الآونة الأخيرة إنجازات وتطورات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية والطاقة المتجددة.

وأعربت عن رغبتها في زيادة التعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة، كما تحدثت عن الأنشطة التي تقوم بها القنصلية الصينية في الإسكندرية، ووجهت الشكر إلى محافظة الإسكندرية على الجهد والدعم المستمر لهم.

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