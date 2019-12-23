الرئيس السيسي يعزي الجزائر في وفاة أحمد قايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.



وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة، أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".