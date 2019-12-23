وزير الري يشدد على إزالة التعديات على النيل

اجتمع وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، في أول يوم عمل عقب تجديد الثقة به فى التعديل الوزارى، مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، لاستعراض ومتابعة موقف الإزالات الجاري تنفيذها لكافة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة ونهر النيل ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع بحضور المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، على ضرورة إزالة كل التعديات على شبكة الترع والمصارف والمجاري المائية على مستوى الجمهورية للحفاظ على نهر النيل.



وشدد وزير الرى، على حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض، من زراعة وصناعة وشرب وملاحة، وقيام الوزارة بمختلف أجهزتها وهيئاتها وقطاعاتها المعنية بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية باتخاذ إجراءات الحماية الأمنية.