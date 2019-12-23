مياه الصرف تغرق شوارع الحسين (صور)

شهدت الشوارع المحيطة بمسجد الحسين، انفجار ماسورة صرف صحي، وسط حالة من التزاحم الشديد من قبل المواطنين.



يأتي ذلك في ظل توافد المئات من المواطنين، للاحتفال بمولد الحسين، استعدادًا لليلة الكبيرة مساء الغد الثلاثاء.



وشدد رجال الأمن من إجراءاتهم إضافة إلى انتشار الشرطة النسائية.