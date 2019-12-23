"الوساطة" تُعلق جلسات مفاوضات السلام السودانية

أعلن رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، رفع جلسات التفاوض اعتبارًا من اليوم، لتُستأنف يوم 26 من شهر ديسمبر الحالي.



وقال قلواك بحسب شبكة الشروق السودانية، إن رفع التفاوض جاء للاحتفال بأعياد "الكريسماس"، منوها لاستمرار تواجد الوفود المشاركة في المفاوضات بالعاصمة جوبا.



وأكد قلواك أن هناك تقدمًا في المفاوضات في كل المسارات، وأن الوساطة حريصة على الوصول لاتفاق السلام.



وأعلن أن لجنة الوساطة، تسلمت ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق، وسلمتها لوفد الحكومة السودانية، لدراستها والتشاور حولها.



وفي السياق، أوضح عضو الوساطة، ديو مطوك، أن الوساطة قررت بعد التشاور مع الجبهة الثورية والحكومة، رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق لمدة 3 أسابيع، لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر الشرق بالسودان.



إلى ذلك، أوضح رئيس مؤتمر البجا، أسامة سعيد، في تصريح صحفي، أن ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق تشتمل على ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.