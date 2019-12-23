الجملي: الاتجاه لحكومة تكنوقراط تونسية بعد فشل مشاورات الأحزاب

أعلن رئيس الحكومة المكلفة في تونس الحبيب الجملي، اليوم، عن الاتجاه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب السياسية.



ويأتي إعلان الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مساء اليوم، في أعقاب انسحاب الأحزاب السياسية من المشاورات بسبب مسائل خلافية ترتبط بتوزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الحكومة.



وقال الجملي الذي يقدم نفسه شخصية مستقلة في كلمة له إلى الرأي العام: "سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن جميع الأحزاب".