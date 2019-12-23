كل الوطن أهلك.. يتيمان طلبا معازيم في زفافهما فجاء رد الأهالي مدهشا

الحكاية زرعة، سقيت جذورها داخل إحدى دور الأيتام بطنطا، بالحب اشتد عودها، وبالسعادة اكتمل نضجها، وبعقد القران يزداد بريقها.



من البداية.. في أحد الأيام قرر الشاب "أسامة" والفتاة "علا"، اللذين تربيا وسط إخوة ليسوا من نفس الدماء، ولكن من نفس الظروف والتي تنصهر أمامها كل عقبات الزمان، أن يتزوجا. وفي ليلة كتب الكتاب، كان هناك شيء ناقص: الأسرة بالطبع!، عوضهم عن ذلك بشكل ما وجود "أخوتهم في الظرف"، ولكن مع ذلك ظل في القلب شيء لم يكتمل.



أحد أصدقائهما اتخذ قرارا عفويا، لا ينتظر منه سوى الحب، أن أطلق دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور قرانهما، كان يعرف أنهما يحتاجان إلى الاستئناس بالناس، وهو ما كان، ليتحول عرس أسامة وعلا، إلى ليلة لن ينساها أهل طنطا.



تواصلنا مع بعض أبناء طنطا، الذين قرروا المشاركة في هذا الحدث، وقال أحمد عباس، إنه سيشارك في فرح العروسين "أسامة وعلا"، يوم الخميس المقبل، وسيستخدم سيارته لتوصيل العروسين إلى قاعة الفرح، وكذلك اصطحابهما للمنزل.



ومن جانبه، قرر محمود طلبة، أحد أبناء مدينة طنطا، صاحب شركة دعاية، تأجير "فوتوجرافر"، من أجل تصوير الفرح، ومصور فيديو ليصنع لهم "برومو فيديو" كامل عن يوم الفرح، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدًا للقاعة لمعرصة التفاصيل وما يمكن المساعدة فيه.



واختار شهاب جبر، من أهالي طنطا، لنفسه منطقة أخرى يساعد فيها، حيث أوضح أنه اتفق مع أصدقائه من أجل إشعال أجواء الفرح بالرقص والموسيقى من أجل إسعاد العروسين.