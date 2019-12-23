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سياسي

أول تدخل برلماني بشأن نقص أدوية الغدة الدرقية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:42 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن نقص أدوية علاج مرضى الغدة الدرقية دون تدخل من وزارة الصحة.

وقالت النائبة، إن مرضى الغدة الدرقية في مصر يعانون من نقص أدوية علاج المرض في الفترة الأخيرة، ويوجد شكاوى كثيرة واستغاثات من المواطنين بشأن ذلك.

أشارت إلى أن مرض الغدة الدرقية هو أكثر الأمراض انتشارًا بعد مرض "السكر"، كما أن مريض الغدة الدرقية يحتاج إلى رعاية متكاملة: "مرضى الغدة الدرقية يعانون من عدم توفر دواء التروكسين، وعدم توفر البديل الخاص به فى الصيدليات، وهو ما يسبب لمرضى الغدة الدرقية مشكلات صحية كثيرة".

وأكدت أن الأزمة الحقيقية في وجود أسباب اقتصادية ومالية وتسويقية وراء عدم توافر دواء الغدة الدرقية، رغم أن دواء الغدة الدرقية رخيص الثمن وتصنيعه بدائي، وهو مثل الأكسجين والجلوكوز خاصة أنه لا يوجد علاج آخر لمرضى الغدة الدرقية غير العلاج التعويضي الذي يشمل هرمونين ولا بديل لهما.

تابعت "التروكسين 100 وكذلك 50، وهو العلاج المناسب للمرض، غير متواجد تقريبًا في السوق، ويعاني المرضى للحصول عليه، كما أنه لا يوجد له بديل مناسب، مؤكدة ضرورة تدخل وزارة الصحة لتوفير دواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية لإنقاذ المرضى من مضاعفات عدم الحصول عليه.

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