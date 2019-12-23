-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تعلق على أحكام السعودية بحق المتهمين في "قتل خاشقجي"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:37 م
خاشقجي
خاشقجي
عبير سليم
طباعة
أكدت دولة البحرين، مساء اليوم، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، تعكس نزاهة القضاء وكفالة العدالة والإنصاف.

وجددت البحرين، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل، رفضها لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.

وأكد شلعان، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.

وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأوضح أن النيابة العامة عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد عز يكشف مفاجأة في بداية حياته الفنية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ يوم

الباز يكشف أسباب عدم تغيير وزراء الصحة والتعليم والأوقاف

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

الصور

image description

مياه الصرف تغرق شوارع الحسين (صور)

image description

العاملون بـ"الحسين" يمنعون المريدين من الوصول إلى المقام

image description

محافظ أسيوط: الدولة تبذل أقصى جهدها نحو تنمية الصعيد

image description

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من المنطقة الأزهرية لتهنئته بتوليه منصبه

image description

مفتى الجمهورية من جامعة بنى سويف: التعليم هو أساس البنيان

الأكثر قراءة

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر فى مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكى CAP إلى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

الأردن تمنع حمو بيكا من الغناء فى حفلات رأس السنة

السيسي يعرب عن تعازيه في وفاة قايد صالح: شخصية جديرة بالاحترام

تجديد حبس إسراء عبد الفتاح بتهمة نشر أخبار كاذبة

تكليف محمد حلمي رئيسًا لقناة Extra News

منوعات

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

إصابة 9 ملايين حول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

كشكول

اجتماع لمدراء مدارس غرب مدينة نصر لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات

بالصور.. وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني

سفير التمريض: منتدي شباب العالم علامة تجارية مسجلة دولياً لإحتضان أفكار الشباب

بالصور.. جدول امتحانات "أبناؤنا بالخارج" للعام الدراسي 2019/2020

إسلام سياسي

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

سكرتير القرضاوي يرفض وساطات الإخوان لحل أزمته مع قادة التنظيم

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
ماجد حبته
ليفربول.. فخ الشمس المشرقة!
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد يصل احتفالية دعم رفعت سلام (صور)

"ولاد البلد" تواصل عروضها في أسيوط

أحمد بلبولة: رفعت سلام شاعر له رسالة

أحمد سراج يلقي قصائد رفعت سلام (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك