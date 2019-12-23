برلماني يكشف عواقب تأخر صدور قانون المحليات

قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، إن رفض أحزاب مشروع قانون الإدارة المحلية، لا يعني أن هناك احتمالية لعدم صدوره؛ لأن هذا القانون استحقاق دستوري ولا بدّ من صدوره خلال انعقاد المجلس الحالي.



أضاف عطا: «عدم موافقة أحزاب الموالاة على القانون لأسباب شخصية خاصة بهم، وليس له علاقة بالصالح العام»، لافتًا إلى أن تأخر صدور قانون المحليات يؤدي إلى ترهل الجهاز التنفيذي في الدولة، ويقلل معدلات الإنجاز، لأن المجالس المحلية تعبتر إحدى الجهات الرقابية على تنفيذ الأمور المرتبطة بالمجتمعات العمرانية من المرافقات والشأن الداخلي للمحافظات.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن صدور قانون المحليات يرفع العبئ عن النائب البرلماني، لأن النائب له دور محدد هو الرقابة والتشريع، ولا يدخل من ضمنهم أعمال المجالس المحلية التى لها اختصاصات أخرى، الأمر الذي يؤثر سلبًا على أداء مجلس النواب، إضافة إلي التأثير السلبي على أداء الحكومة؛ لأن هناك غياب جهة رقابية منوطة بمراقبة أداء الحكومة إلي جانب البرلمان وهي المجالس المحلية.



تابع عطا سليم: «الدولة المصرية تعاني غياب المحليات منذ 2011 أى ما يقارب 10 سنوات، الأمر الذي يزيد من انتشار الفساد، فضلًا عن ضياع فرص كثيرة من الشباب للمشاركة في العمل المحلي».