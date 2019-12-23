انقلاب أتوبيس أعلى دائري ألماظة

ظهرت كثافات مرورية، مساء الإثنين، أعلى الطريق الدائري، وذلك بسبب انقلاب أتوبيس بعد منزل ألماظة، وتم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغـًا من الخدمات المعينة بوجود انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الدائري، في الاتجاه بعد منزل ألماظة ليتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.

