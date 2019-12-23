سلطات كييف تتفق مع الانفصاليين على تبادل أسرى

اتفقت سلطات كييف والانفصاليين المقربين من روسيا في شرق البلاد، الإثنين، على تبادل للأسرى قبل نهاية 2019، أحد إجراءات خفض التصعيد التي انبثقت عن قمة باريس للسلام.



وأعلنت داركا اوليفر المتحدثة باسم مفاوضي كييف: "توصلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرى قبل نهاية العام، كما وسبق أن أعلن في نتائج قمة 'النورمندي' بباريس"، وضمت القمة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.



وأكد الممثل الروسي بوريس غريزلوف وكذلك الانفصاليون الخبر للوكالات الروسية، وتم التوصل للاتفاق خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين الاطراف الثلاثة.



وخلف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.



وأتاحت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 تراجعا كبيرا للعنف لكن التسوية السياسية للنزاع لازالت متعثرة.



وتبادلت موسكو وكييف في سبتمبر، عددًا كبيرًا من الأسرى، في أول مؤشر انفراج بين الجارين منذ 2014.