تعرف على أسماء لجنة تحكيم The Voice Senior

كشفت قناة MBC عن أسماء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.



اللجنة مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.



البرنامج منبثق عن "The Voice"، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير الحلقة الأولى من البرنامج في 12 يناير 2020 وهذا البرنامج مؤلف من أربع حلقات فقط يبدأ عرضه بعد انتهاء The Voice kids وينتهي قبل بدء شهر رمضان.



يذكر أن البرنامج المنتظر يتألّف من أربع حلقات فقط، ستصوّر جميعها في استوديوهات MBC وسيعرض على قناتي MBC وLBCI قبل حلول شهر رمضان المقبل.



وكان برنامج The Voice، قد انتهى الموسم الخامس منه يوم السبت الماضي بتتويج المتسابق التونسي مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.