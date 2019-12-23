تامر حسني يهنئ أمير طعيمة على "عطل فني"

حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على أول عمل مسرحي له والذي يحمل اسم "عطل فني".



وقال تامر حسني، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "مليون مبروك يا أمير موفق بإذن الله والمسرحية تكسر الدنيا ده إنت معاك كل الحبايب الغاليين".



في الوقت نفسه رد عليه أمير طعيمة قائلًا: "تسلم لي يا تيمو ومبروك عليك الفيلم يا حبيبي وإن شاء الله يكسر الدنيا كالعادة أخويا وحبيبي".



مسرحية "عطل مسرحية"، من المقرر عرضها من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالرياض.



المسرحية من بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أيتن عامر، نشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي وأوتاكا.



المسرحية من إنتاج أمير طعيمة، وAT Media، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.



