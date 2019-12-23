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فن

ألبرت شفيق رئيسا لمجموعة قنوات on

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:54 م
ألبرت شفيق
ألبرت شفيق
دعاء عبد المقصود
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قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فصل الشبكات الفضائية إداريا، وبدأت الشركة بفصل قناتي الحياة وأون إداريا، حيث أعلنت عن عودة الإعلامى ألبرت شفيق لتولي إدارة قنوات "أون" على أن يتفرغ الإعلامى حازم شفيق لإدارة شبكة قنوات الحياة، بعد 8 أشهر من توليه لمنصب إدارة الشبكتين.

وقالت مصادر لـ"الدستور" إن هناك إعادة هيكلة لعدد من القنوات التي تمتلكها الشركة المتحدة، ومن المقرر أن يتم فصل القنوات إداريا عن بعضها البعض خلال الفترة المقبلة، على أن تشهد بداية العام حركة تنقلات بين القيادات المختلفة والمذيعين في ظل الخريطة البرامجية الجديدة للشركة وقبل حلول الموسم الرمضاني.

وتولى الإعلامي ألبرت شفيق إدارة قناة on e الإخبارية لفترة كبيرة قبل أن يسند له منصب مدير إكسترا نيوز ومشرف على قنوات الأخبار بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية فى أبريل الماضى.

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