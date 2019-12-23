ثقافة المنيا تحتفل بأعياد الميلاد المجيد (صور)

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الميلاد المجيد بفرع ثقافة المنيا، أقام بيت ثقافة جاهين ورشة فنية لعمل "كروت معايدة بمناسبة أعياد الميلاد، وشجرة الكريسماس" بالفون ورق الفوم والورق الملون، مع الفنانة هبة مصطفى، بمدرسة الأقباط الكاثوليك ديمون الخاصة.



عقد بيت ثقافة مطاى ندوة تمكين ثقافي بعنوان "كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة" حاضرتها نهى على شلقامى، تحدثت عن أنواع الإعاقة، وما هى الطرق التى تستخدم فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة ودور المدرسة مع المنزل فى دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع.



وواصل الفرع فعاليات الأسبوع الثقافى للطفل بعنوان "تعزيز الهوية" بقصر ثقافة أبو قرقاص، تضمنت فعاليات اليوم بقرية ريحانة محاضرة بعنوان "تحية العلم وتعزيز قيمة المواطنة" ألقاها الدكتور أحمد عارف حجازى، تناول فيها مفهوم الوطن ومظاهر الإنتماء للوطن، ودور تحية العلم فى إعلاء قيمة الانتماء للوطن، كما تم تنفيذ ورشة فنية عن مصر بمشاركة الفنانة إسراء محمد.