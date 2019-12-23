السيسى يجتمع بمدبولى وكامل الوزير ويوجه بتنفيذ استراتيجية تحديث "النقل"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومى للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، خاصةً فى ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية.