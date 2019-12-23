للمرة الأولى.. محمد رمضان يجتمع مع سعد لمجرد في حفل غنائي

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.



الحفل من المقرر إقامته في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك يوم 10 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور النجمين.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحيي فيها محمد رمضان حفلا غنائيا في الإمارات، وذلك بعد حفلتين قدمهما في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقدم الفنان محمد رمضان، وسعد لمجرد، أغنية "إنساي"، عبر موقع "يوتيوب"، وحققت نسبة نجاح ومشاهدات عالية منذ طرحها، حتى بعد حذفها لعدة أيام عادت الأغنية بنفس نسب مشاهداتها.



وكان سعد لمجرد، قد وجه خلال حفله الأخير بفعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، رسالة شكر خاصة لمحمد رمضان، بسبب تصريحات الأخيرة عنه والإشادة الدائمة به، والتي أعرب من خلالها تمنياته أن يكون "رمضان"، معه بالحفل.

