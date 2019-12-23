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مصر

الرئيس السيسي يوجه بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:25 م
السيسى
السيسى
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

الاجتماع تناول استعراض مجمل استراتيجية الوزارة ومحاور عملها وخططها المستقبلية، حيث أكد الرئيس أهمية دور الوزارة فى سبيل تحقيق رسالة نشر الثقافة والفنون وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، موجهًا بالعمل على تطوير المحتوى الثقافى والفنى من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وكذا إيصال الرسالة الثقافية إلى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، بما يسهم بالإيجاب فى استراتيجية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصرى معرفيًا وثقافيًا.


كما وجه الرئيس بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة.

وزيرة الثقافة عرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة للتحول الرقمى فى إطار التحديث الشامل للدولة، وكذا إعادة هيكلة الجهاز المركزى للوزارة والمجلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن برامج تطوير المؤسسات الثقافية على مستوى الجمهورية، بما فيها منظومة القصور الثقافية وخطة الوزارة للاستفادة القصوى منها وحسن إدارتها.

كما استعرضت الدكتورة إيناس عبدالدايم أنشطة الوزارة للارتقاء بالذوق العام ومكافحة التطرف الفكرى بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المعنية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى جهود تحقيق "العدالة الثقافية" على مستوى الدولة من خلال مد أنشطة الوزارة للمناطق الحدودية والنائية عبر القوافل الثقافية، بما فيها المكتبات والمسارح المتنقلة، مثل مسرح "المواجهة والتجوال" الذى يجوب الجمهورية لتقديم العروض المسرحية المتنوعة بالمجان.

الاجتماع شهد كذلك استعراض مشروع وزارة الثقافة لتنمية الموهوبين والمبدعين من خلال برنامج "ابدأ حلمك"، فضلًا عن جهود تعظيم القوى الناعمة لمصر من خلال الريادة الثقافية، إلى جانب حماية وتعزيز وتوثيق التراث الثقافى وتكريم المبدعين فى المجالات الثقافية المختلفة، وكذا المشاركة فى إطار المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لصقل جيل جديد قادر على تطوير الحرف اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم والمشاركة فى مجموعة من الفاعليات الدولية المتنوعة داخل وخارج مصر، لا سيما "من خلال أنشطة العام الثقافى المصرى الروسى انطلاقًا من عام 2020

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