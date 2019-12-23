الأحد.. حفل مناقشة وتوقيع رواية "دعوة فرح" بدار العين

تقيم دار العين للنشر والتوزيع، حفل مناقشة وتوقيع رواية "دعوة فرح" للكاتب شريف مليكة، الصادرة حديثًا عن الدار، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، بمقر الدار بـ4 ممر بهلر، شارع قصر العيني.



ومن المقرر أن يدير المناقشة كل من الدكتور محمد علي سلامة، والدكتورة رشا صالح.



ويقول الكاتب مصطفى عبد الله عن الرواية:

استمتعت بقراءة "دعوة فرح" التي استوحاها شريف مليكة من حياة وكتابات "فرح أنطون" الذي هاجر من الشام إلى الإسكندرية، أواخر القرن التاسع عشر هربًا من اضطهاد السلطان عبد الحميد منذ احتلال العثمانيين للشام.