اكتمال الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد بشمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء للاحتفال بعيد الميلاد؛ حيث بدأت الاستعدادات على مستوى المطرانية والكنيسة التابعة لها، علاوة على استعدادات المواطنين والأسر المسيحية لهذه المناسبة.



وأكد الأنبا قزمان أسقف مطرانية سيناء الشمالية، أن مظاهر الاحتفال بالعيد عند جميع المصريين واحدة منذ زمن بعيد؛ من حيث التعبير عن الفرحة وإظهار البهجة وإسعاد الأطفال والفقراء في هذا اليوم، وأن المشاركات متبادلة بين المسلمين والمسيحيين في كافة الأعياد وفى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية.. مشيرا إلى أن صلاة عيد الميلاد المجيد ستكون في بطريركية الأقباط الأرثوذكس في ضاحية السلام بمدينة العريش، وكنيسة مارى جرجس في العريش.



وأضاف: أنه في صبيحة يوم العيد، سيتم استقبال المهنئين والمسئولين.. حيث إن عيد الميلاد المجيد هو فرحة لكل المصريين.



وأوضح الأنبا قزمان، أنه في مثل هذا اليوم منذ أكثر من ألفي عام ظهرت الملائكة عند ميلاد السيد المسيح وقالت: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة"، وهو إعلان سماوي بأن ربنا يريد نشر السلام والشعور بالفرح والسرور بين الشعوب جميعا وفي مقدمتها مصر.



وأشار إلى أن مصر هي المكان الوحيد الذي باركته العائلة المقدسة، بالمجيء إليها ولم تذهب إلى أي مكان آخر، وأن شعب مصر هو الذي استقبل العائلة المقدسة عند مجيئها لأن مصر كانت المكان الذي وفر الأمن والأمان بالنسبة لها ورحبت بها، وكانت أكثر مكان نشر فيه السلام والمحبة، وخاصة شمال سيناء التي تعتبر مدخل العائلة المقدسة إلى أرض مصر لمسافة 200 كيلو متر.. ثم انتقلت إلى باقي الأماكن في مصر.



وحول مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يقول راعى كنيسة مارى جرجس بالعريش: أنه تم تجهيز الكنيسة منذ فترة للاحتفال بالمناسبة، حيث يتم إعداد الديكورات وتعليق الزينة الخاصة بالمناسبة، ويتم استقبال (إخوة الرب) من الفقراء لتوزيع المساعدات المادية والعينية عليهم وتوفير احتياجاتهم للاحتفال معنا بالعيد.. وتقوم الكنيسة بتجهيز كروت المعايدة لإرسالها إلى المواطنين لتهنئتهم بالعيد.



وأشار إلى أن جميع مظاهر العيد مشتركة مع المسلمين، وأن عادات وتقاليد المصريين واحدة منذ قدماء المصريين.. كذلك كحك العيد والعيدية والملابس الجديدة للأطفال وغيرها من مظاهر الفرحة في الأعياد.



جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد والاستنفار الأمني والتأهب لهذه المناسبة بالمحافظة.. إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسة في الديوان العام للمحافظة وغرف عمليات مركزية في كل مجلس مدينة وأخرى فرعية في كل مديرية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، ولتلقى أي إخطارات أو بلاغات.