بعد تجديد الثقة.. موظفو ديوان "الري" يستقبلون الوزير بالورود

استقبل موظفو وزارة الموارد المائية والري، قرار تجديد الثقة في الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بسعادة كبيرة، تمثلت في عبارات ترحيب وزيارة مستمرة إلى مكتبه للتهنئة، مع كثير من باقات الزهور وبرقيات التهنئة.



وقدم كافة العاملين بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات، التهنئة للوزير في مكتبه، الذي استقبل العشرات منهم متقدمين بالشكر والتقدير للقيادة السياسية بشأن تجديد الثقة في الوزير.



كما عقد وزير الموارد المائية والري، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء القطاعات والهيئات؛ لبحث خطة استكمال المشروعات ضمن الخطة القومية خلال الفترة المقبلة.

