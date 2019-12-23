وزير الاتصالات يفتتح أكاديمية إنترنت الأشياء بـ"تكنولوجيا المعلومات"

افتتح اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية إنترنت الأشياء بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التي تم إنشائها بالشراكة بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي بهدف إتاحة تطبيقات متكاملة للشباب والشركات الناشئة في مجالات متعددة ومن أبرزها الجامعات الذكية، والصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والماء، بالإضافة إلى المنازل الذكية، والمدن الذكية، والمباني الذكية، بحضور الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وتتضمن الأكاديمية البرامج المتاحة على "منصة مهارة تك" https:maharatech.gov.eg، ومعمل لإنترنت الأشياء بمقر المعهد في القرية الذكية؛ حيث يتيح المعمل الجديد 6 تكنولوجيات لاسلكية في مجال إنترنت الأشياء IOT، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات إنترنت الأشياء للهواتف المحمولة لاستخدام المعمل في تطوير تطبيقات المحمول دون الحاجة للانتقال الفعلي إليه من خلال أجهزة المحمول.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بالتكنولوجيات البازغة وتحديدا في مجالات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل.



وفي كلمته أكد طلعت اهتمام الوزارة بمضاعفة اعداد المتدربين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل والتي تمثل أهمية كبرى من أجل تحقيق التحول الرقمي؛ مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمي تتيح فرص عمل هائلة للشباب.



واستعرض طلعت أهم مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تدشين 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي داخل جامعات إقليمية للتدريب ولدعم الابداع وريادة الأعمال.



وأوضح أن مجالات التعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية من خلال إنشاء مدينة المعرفة ومجمعات الإبداع التكنولوجي وكذلك في نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية تعمل بشكل رقمي بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الدفاع في تأهيل شباب المجندين في مجالات التكنولوجيا.



وعقب كلمته أدار طلعت حوارا موسعا مع الشباب الحاضرين الملتحقين بالبرامج التدريبية المختلفة التي يتيحها معهد تكنولوجيا المعلومات.



كما استعرضت الدكتورة هبة صالح خلال كلمتها التطور النوعي في البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، وأطر الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في زيادة أعداد المتدربين، وكذلك زيادة القيمة المضافة من استثمارات التدريب ومن ثم تحقيق مبدأ تساوي الفرص في التعلم التكنولوجي، مشيرة إلى نماذج من برامج التعلم المدمج في تخصصات انترنت الأشياء، والتعلم الإلكتروني، واختبار وتوكيد جودة البرمجيات ومن خلاله يستطيع المتعلم التواصل مع برامج الإنترنت لتدعيم المعلومات وزيادة التحصيل، ومتابعة التدريب التطبيقي مما يحقق زيادة فاعلية عملية التعليم.



وشهد طلعت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التعاون من خلال استخدام الكلية لبرامج المعهد الجديدة المقدمة بآلية التعلم المدمج (مهارة - تك)، وكذلك استخدام المعامل المتخصصة والموجودة بالمعهد لدعم النواحي التطبيقية من البرامج كما هو متاح في تخصص انترنت الأشياء.



وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة علياء يوسف عميدة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



كما شهد طلعت بحضور ممثل لوزارة الدفاع مراسم تخريج الدفعة الثانية من شباب المجندين خريجي البرامج التدريبية بمعهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الدفاع، وهي الدفعة الأولي في تخصص أمن المعلومات والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتأهيل شباب المجندين أثناء تأديتهم لفترة تجنيدهم؛ حيث تم تسليم شهادات اجتياز برنامج مركز العمليات الأمنية واختبارات الاختراق Security operations center، Penetration Testing، والتي سيتم استكمال المرحلة الثانية منها في مجالي البرمجيات الخبيثة والأدلة الرقمية Malware analysis and Cyber forensics بهدف الوصول إلى 1000 خريج سنويا.



وخلال جولته التفقدية بمعهد تكنولوجيا المعلومات؛ التقى طلعت مع مديري الأفرع الست الجديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات في محافظات (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان) والتي من المقرر أن تضم 6 معامل متخصصة في إنترنت الأشياء؛ حيث استمع السيد الوزير لشرح مفصل حول خطة العمل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.