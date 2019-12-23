تجديد حبس البنا والأعصر لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية أغراضها

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفييّن حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.



ووجّهت النيابة للمتهمين بجانب آخرين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.



وتعتبر القضية 441، استكمالًا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من القائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2" لنشرهم أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد