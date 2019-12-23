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حوادث

تجديد حبس شادي الغزالي 45 يومًا في "نشر أخبار كاذبة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:27 م
شادي الغزالي
شادي الغزالي
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس شادى الغزالي حرب وآخرين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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