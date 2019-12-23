تجديد حبس سولافة مجد وحسام الصياد 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس سولافة مجدى، وحسام الصياد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووجّهت النيابة للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية، وتم عرضهما على النيابة التى أصدرت قرارها.