جابر عصفور يعتذر عن أمسية رفعت سلام

اعتذر الناقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن الحضور والمشاركة في الليلة التضامنية مع الشاعر الكبير رفعت سلام بجاليري ضي لأسباب صحية.



وشهدت الأمسية التي يستضيفها جاليري ضي حضور عدد كبير من محبي الشاعر رفعت سلام، إضافة إلى معرض لجميع إصدارات الشاعر على أن تذهب مخصصاته المالية للشاعر رفعت سلام.



أما عن رفعت سلام فقد ولد في 16 نوفمبر 1951، وهو شاعر مصري، يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، أصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993



ولد سلام بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وفي عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة القليوبية عام 1955 التحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج منها عام 1973 شارك في تأسيس مجلة "إضاءة 77"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، التي نُشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينات" وصدر منها ثمانية أعداد، صدر له سبعة أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالميين أمثال بوشكين وماياكوفسكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.



صدر له سبعة أعمال شعرية هي "وردة الفوضى الجميلة" 1987 - "إشراقات رفعت سلام" 1992 - "إنها تُومئ لي" 1993 - "هكذا قُلتُ للهاوية" 1995 - "إلى النهار الماضي" 1998 - "كأنَّها نهاية الأرض" 1999 - "حجرٌ يطفو على الماء" 2008، إلى جانب كثير من الدراسات والمقالات وغيرها.