القنصلية السعودية تطالب شركات السياحة بتحديث بيانات توثيق عقود العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة في خطاب لجموع الشركات العاملة بموسم العمرة، أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار، بخصوص ما ورد إليها من القنصلية السعودية بالسويس، بشأن آلية تسجيل الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة بجمهورية مصر العربية عبر منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية "إنجاز".



وأوضحت الغرفة في بيانٍ لها، أن القنصلية طالبت بتحديث البيانات الخاصة بتوثيق العقود الخاصة بالعمرة عبر إرسال صورة العقد الموثق لدى وزارة الحج والمصدق عليه من القنصلية السعودية، وصورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة شهادة الإياتا، وذلك في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل.