أمريكا تعلق على أحكام السعودية بحق المتهمين في "قتل خاشقجي"

قال مسئول أمريكي كبير، مساء اليوم، إن واشنطن ترى المحاكمة السعودية خطوة مهمة لمحاسبة المسئولين عن مقتل جمال خاشقجي.



وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.



وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.



وأكد شلعان، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.



وأشار وكيل النيابة العامة في السعودية إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.



وأوضح أن النيابة العامة عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.