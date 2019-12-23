مد فترة إغلاق المدارس في إيران بسبب تلوث الهواء

أعلنت السلطات الإيرانية مد فترة غلق المدارس في العاصمة (طهران) حتى الجمعة المقبلة؛ بسبب التلوث الحاد في الهواء.



وقال محافظ طهران محسن بندبي، حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24) اليوم، إنه تم إغلاق كافة المدارس في طهران، ما عدا المدارس في منطقتي (فيروز كوه - دمافند)؛ بسبب زيادة التلوث في الهواء".



وأضافت الشبكة أن ضبابا ودخانا ساما يغطي سماء طهران لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى إلغاء رؤية برج الميلاد وجبال (ألبرز) التي تغطيها الثلوج.



وكان موقع الحكومة الإيرانية، قد أعلن أن متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوًا وصل إلى 147 ميكروجراما في المتر المكعب على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل 6 أضعاف ما توصي به منظمة الصحة العالمية؛ حيث توصى أن يكون تركيز الجزيئات الخطرة بحد أقصى 25 ميكروجراما في المتر المربع.



يُذكر أن معدل التلوث يزداد في طهران خلال فصل الشتاء في ظاهرة تعرف بالانقلاب الحراري.