بفستان أحمر.. سيرين عبدالنور تحتفل بليلة عيد الميلاد: "بدأت عندي"

احتفلت الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور، بليلة عيد الميلاد، اليوم الإثنين، معلقة: "بلشت عندي من اليوم".



وشاركت "عبدالنور"، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها بفستان أحمر.



وعلقت سيرين عبدالنور على الصور قائلة: "بكرا ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم، شكرا رامي قاضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصًا كرمالي".



يُذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، تزوجت فريد رحمة بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بطفلين، الأولى "تاليا" و"كريستيانو".



من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة "الهيبة" بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

